KUULA ⟩ RUDO PUKSI PÄEVIK KIIEVI KANDIST 〉 "Mingil hetkel nad panid ööpäev läbi, aga nüüd alustavad varahommikul. Kuke asemel on raketiheitja!"

Tere-tere. Võib juhtuda, et ma mõne nädala pärast isegi käin Eestis ära. Üks piiripunkt on avatud Poolas, kust saaks enam-vähem kiiresti üle. Otsime taga Starlinki internetikomplekti. Kui see õnnestub meil saada, siis tuleb sellele lihtsalt järele tulla, sest mitte kuskilt neid saada ei ole. See on ainukene internetilahendus, mis siin on. Töötavad küll 2G süsteem ja ka 3G läheb vahepeal käima, aga see on ebastabiilne. Me oleme siin sisuliselt kotis, meil puudub korralik internetiühendus ja inimesed ei saa tööd teha. Meil on ju siin külas kaheksa arvutiprogrammeerijat, kes kõik on ilma tööta.