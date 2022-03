Vaba mõte ⟩ Kuniks on tööd

See on täiesti okei, kui sa suudad silmi volksutades ja kätega vehkides müüa maha tükikese tühermaad kui potentsiaalse kullamaardla. Ka see on okei, kui sinu varandus kuhjub vanaema talu taga kõrgunud kuusetukka müües või meeleheitel koduperenaistele kaarte ladudes ja suust roosat udusuitsu puhudes. Sa võid olla elukutseline ülikonnataltsutaja või kandilise kurjami nipstükk, Tuhala nõiakaevu taga konnasid lakkuvate hipsterite dirigent või internetiavarusse tühja vahtu röhitsev suunamudija. Aga sa ei saa kunagi vastu päris inimestele, kes oma kätega midagi loovad.