Iga perearsti lahkumine tähendab seda, et tuhandetele nimekirjas olevatele inimestele on tarvis leida uus tohter. Ideaalses maailmas näeks see protsess välja nii, et perearsti leidmiseks korraldatakse konkurss, sinna laekub kohe mitu head pakkumist ning peamine häda seisneb selles, kuidas ometi valik langetada.