GALERII ⟩ Noored kogunesid arvamust avaldama

Iga-aastased osaluskohvikud on korraga kogu riigi igas maakonnas ja neid korraldavad Eesti noorteühenduste liit ja kohalikud osaluskogud. Viljandimaa tänavuse ürituse korraldaja oli Viljandi valla noortevolikogu, mille juht Inganora Makko ütles, et osalejaid tuli rohkemgi, kui oli oodatud. "Praeguse seisu järgi on meid siin vähemalt 46," sõnas ta.