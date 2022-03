Tanel Kiik: õeks õppima 700 üliõpilast aastas

VEEBRUARIS sai tervise- ja haridusvaldkonna poolte vahel sõlmitud kauaoodatud lepe, mille kohaselt suureneb õeks õppima asujate vastuvõtt aastas 700-ni ja kasvab ka teiste tervishoiuspetsialistide vastuvõtt. See on vajalik eeldus, et meie õdede arv kasvaks praeguse 8500 pealt 2030. aastaks 12 000-ni. Jätkata tuleb ka tervishoiust lahkunud töötajate tagasi kutsumist ja välismaale lahkunute kodumaale meelitamist.