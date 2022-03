Kõigepealt tuleb muidugi rõhutada, et biojäätmete eraldi kogumine on igati vajalik. Isegi natuke piinlik, et Viljandis on selleni alles 2022. aastal jõutud. Siiski, parem hilja kui mitte kunagi, ent just seetõttu, et biojäätmete kogumine on nii mõnelgi pool Eestis ja mujal maailmas nii tavaline, tekitab selle igati tänuväärse algatuse ümber valitsev segadus nõutust.