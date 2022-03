Õbeäidsme tähistab koos sõpradega paastumaarjapäeva

Kokku on hüütud ka külalisi: Karksi-Nuia naiskoor Maimu, Viljandi naiskoor Eha, Abja noorte show-tantsustuudio VOU neiud ja Kaskede puhkpilliansambel.

Abja naiskoor alustas tegevust 2011. aasta oktoobris ning paar kuud hiljem lauldi juba nii iseenda kui kuulajate rõõmuks jõulukontsertidel kultuurimajas ja Halliste kirikus. Kaunis mulgikeelne nimi Õbeäidsme leiti koorile 2014. aasta novembris korraldatud konkursi pakkumiste hulgast. Seda, et nimetus tähendab hõbeja läikega linaõiekesi, on lauljad valmis huvilistele lahkesti selgitama.

Koori käimajooksutajaks oli koorijuht Tiiu Sommer, kes kuus aastat hiljem koori järgmisele dirigendile üle andes oli välja teeninud austava tiitli "meie Tiiu". Järgmistel aastatel on Õbeäidsme laulnud Siirius Sikka, Marju Mägeri ja Külli Salumäe juhatusel, kontsertmeistritena on toetanud Ruth Mõttus ja Anne Gomaa.

Kõige meelsamini laulavad naised Mulgi valla ja eriti Abja piirkonna kogukonnale. Kuid ka suurte kooslaulmiste ja pidude loetelu, millel koor on kaasa teinud, on muljetavaldav: üldlaulupidu "Minu arm", Viljandimaa ja Mulgi laulupeod, vaimulikud ja naiskooride laulupäevad, "Vaba rahva laul" ja punklaulupidu. Ütlemine "Kes teeb, see jõuab" peab paika ka Õbeäidsme atsakate naiste puhul, kes on jõudnud pidusse Ruhja ja Vormsisse, pidanud Abja suvepäevadel kultuurimajas üliedukat kodukohvikut ja kudunud triibu Mulgi peo kaltsuvaipa.

2016. aastal osales Õbeäidsme Pärnus nais- ja neidudekooride laulupeol. Selle juhtmõttes öeldi: "Naises on kannatlikkus ja rahu, tulisus ja sõjakus. Naises on loomine, ilu ja väärikus, mõistmine ja andestus. Naises on hellus ja armastus. Ta on elu andja ja kandja. Temas on nii palju. Nagu ta lauludeski, mis algavad lapsepõlvest ja helisevad edasi aegade lõpuni üle Maarjamaa."