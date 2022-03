Mobiilside viies põlvkond pääseb peatselt paisu tagant

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu ütles, et kuni 4. aprillini on asjast huvitatud sideettevõtetel aega esitada ametile taotlus 3410–3800 MHz konkursil osalemiseks. Pärast seda, kui ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt tänavu veebruari alguses konkursi määrust muutis, ei ole ametile veel ühtegi uut konkursil osalemise taotlust laekunud.

«Siiani on küll kehtivad kolme suurema sideoperaatori 2019. aastal esitatud taotlused, mis siiski vajavad ettevõttepoolset kinnitust muudatustega nõustumise kohta,» lausus Kulu. «Samasugused konkursid on näidanud, et sideettevõtted esitavad taotluse pigem natuke enne tähtaega.»