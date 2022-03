Viljandi haigla kontrollib ukrainlaste tervist Harjumaal

Viljandi haigla mobiilsete teenuste koordinaator Kristel Sirelpuu ütles, et Viljandi haiglal on mitmesuguseid mobiilseid kabinette ja teenuseid ning nõnda küsis haigekassa, kas sõjapõgenike tervisekontrolli oleks võimalik teha ka mujal kui haiglahoones.

«Viljandi haiglas käib sõjapõgenike tervisekontroll tööpäeviti ning lisaks põhjalikule vestlusele ning vereanalüüsidele tehakse ka röntgenuuring,» lausus Sirelpuu pressiteenistuse vahendusel. «Viljandi haigla töötervishoiubussi varustusse kuulub mobiilne röntgenseade ja seetõttu on meil võimalik kõiki tervisekontrolli toiminguid teha väljaspool oma maja.»

Mobiilne tervisekontrolli kabinet alustas Nelijärvel tööd esmaspäeval ning on seal taas neljapäeval ja reedel. Sõjapõgenike tervist kontrollivad ning neid nõustavad kaks õde, kes konsulteerivad eriarstiga.

«Suure osa õdede vastuvõtust moodustavad inimestega suhtlemine, nende ärakuulamine ja tervisemuredele lahenduse leidmine,» kirjeldas Kristel Sirelpuu esmaspäevast vastuvõttu. «Ukrainast tulnud inimesed olid tänulikud, et läksime nende juurde kohale ning vähendasime sellega nende ees seisvate vajalike toimingute hulka.»

Tervisekontroll on ajamahukas tegevus ning esimese päeva jooksul käis läbivaatusel 18 inimest. Neljapäevased ja reedesed vastuvõtuajad on juba broneeritud ning keskuses vajatakse teenust edaspidigi.

«Et tervisekontrolli teenus peab olema kättesaadav ka Viljandimaale saabunud põgenikele, püüame leida tasakaalu kohapeal teenuse osutamise ning väljaskäimiste vahel,» lisas Sirelpuu. «Viljandimaal ei ole nõudlus teenuse järele veel väga suur, selle nädala vastuvõtuaegadest on broneeritud pooled.»

Viljandi haiglas on tervisekontrollis alates 14. märtsist käinud 16 inimest. Tervisekontrolli eesmärk on saada ülevaade tervise seisundist, teha nakkuskontrolli uuringud, vajaduse korral vaktsineerida, planeerida edasine ravi ning väljastada ravimiretseptid. Vastuvõtule on vajalik eelnev registreerimine Viljandi haigla registratuuris.