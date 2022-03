Viimastel nädalatel on Z-i ekspluateerima hakanud Ukrainasse tunginud Vene sõjardid. Nad on masinatele võõbanud veel teisigi tähti, kuid Z on justkui saanud nende sümboliks. Mulle tundub pentsik, et Venemaa, kes tahab tõrjuda kõiksugu läänemaised mõjusid, kasutab täiesti vabatahtlikult endale võõrapärast tähte. Vene keeles on küll olemas täht, mida hääldatakse samamoodi nagu eesti keeles Z-i, aga kirillitsas tähistatakse seda hoopis teist moodi.