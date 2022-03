EESTISSE saabuvad Ukraina sõjapõgenikud, kes kogu südamest sõja lõppu ootavad, et siis kodumaale naasta, on tekitanud meile vajaduse ning ühtlasi pakkunud võimaluse otsida uudseid lahendusi integratsiooni strateegia, taktika ja asjakorralduse parandamiseks. Arvestades meie integratsiooniolukorda 30 iseseisvusaasta järel, on meil sellest palju võita.