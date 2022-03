Jaak Raie lahkumine Põhja-Sakala vallavanema kohalt mõni kuu pärast ametisse asumist paljudele esmapilgul ilmselt head muljet ei jäta. Seda enam et teate enda haridus- ja noorteameti juhiks valimisest sai ta juba enne vallavanemana tööle hakkamist. Tõsi küll, ainult pool tundi enne. Ja selge see, et nii kiiresti ei suuda keegi tähtsaid otsuseid teha. Ent küllap oleks saanud järelemõtlemiseks veidi aega võtta.