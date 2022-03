GALERII ⟩ Holstre-Pollis peetud mälestusvõistlustelt noppisid meistritiitlid Teesi Tuul ja Martin Nassar

Kell 11 antud esimese stardi eel oli ennast võistlusele registreerinud ligi 70 inimest ning Tammemäe hinnangul võis selle hulgaga igati rahule jääda. "Viimastel aastatel on osalejaid vähem olnud, osaliselt ka viiruse tõttu, aga tänavu on jälle rohkem ning kindlasti kasvab lähiaastatel osalejate arv veelgi," rääkis ta ning lisas, et tänavune lumerohke talv on olnud talisportlastele suurepärane. Ametlikest suurematest võistlustest on Bergmani mälestusvõistlus sel hooajal viimane, aga Tammemäe ütlemist mööda on metsa all lund nii palju, et tõenäoliselt saab suusatamas käia veel aprilliski.