Ugalas käib suurõppus pantvangikriisi lahendamiseks

Stsenaariumi järgi rakendub kella 22 ajal teatris tulekahju signalisatsioonisüsteem, millele reageerivad esimesena Viljandi päästjad. Kohapeal selgub, et suures saalis oli kuulda plahvatust ning osa pealtvaatajaid on võetud pantvangi. Reede hilisõhtul ja laupäeva esimestel tundidel Ugalast möödujad näevad teatrimaja ümbruses suurt hulka töötavate vilkuritega operatiivautosid, kuid liiklust seal kinni ei panda.

Stsenaariumi järgi on tunginud Ugalasse kurjategijad, kes on võtnud teatrisse tulnud inimesed pantvangi. Kriisi lahendavad politseiüksused kogu lõuna prefektuurist ning on kaasatud suurte jõududega kiirabi ning päästjad.