Heategevuslikud kontserdid Ukraina heaks nii Viljandis kui mujal annavad lootust, et suudame raskused koos ületada.

Viljandis apteegijärjekorras seisev eestlane kõneles kaasas olnud Ukraina põgenikega vene keeles, mille peale nende ees olev eestlasest naine pahandas ja käskis neil vait jääda. Iseenesest õnnelik õnnetus: kui selgus, et tegu on põgenikega, siis olid vabandused ja ilmselt kõikehõlmav häbitunne kiired tekkima ning sinnapaika see sõnelus jäigi.