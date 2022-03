Kui Jaak Raie oktoobri lõpus Põhja-Sakala võimuliidu loojatelt vallavanema koha vastu võttis, ei teadnud ta veel, et on võitnud suure riigiameti juhataja konkursi.

«See on töö, mis sunnib pingutama, ja sellel on oma lummav võlu,» nentis Raie. «See on strateegiline juhtimine, mis tundub ahvatlev.»