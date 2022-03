On üks üsna tavaline teisipäeva hommik. Kes haukab hommikukohvi kõrvale vorstivõileiba, kes rullib koosolekuruumis ekraani lahti, et kolleege järjekordse esitlusega tüütama hakata. Kui hetkeks sõda ja pandeemia unustada, tundub, et kõik liigub täitsa kenasti kevade poole. Aga enamikul pole aimugi, et just sel hetkel asutakse kusagil Viljandi külje all inimest lahti lõikama.