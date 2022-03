KRIMI ⟩ Kohus ei lasknud kiremõrvarit enne tähtaega vabadusse

Kaitsja leidis, et Itral on tugevad vaimsed probleemid ning seetõttu tuleks ta käitumiskontrolli nõuetega enne tähtaega vabastada. Kohus leidis, et Arti Itrat ei saa enne tähtaega vabaks lasta kuriteo asjaolude tõttu. Lisaks pole ta oma terviseseisundi tõttu saanud vanglas läbida sotsiaalprogramme. Tartu vangla kohtule antud iseloomustuses Arti Itra tingimisi vabastamist ei toetanud. Vangla meelest on kinnipeetav avalikkusele kõrgohtlik, sest võib olla vägivaldne. Vangla sõnul on oht kõige tõenäolisem juhul, kui isik jätkab vabaduses alkoholi tarvitamist. Ohtu suurendab vaimse tervise probleemide süvenemine. Tema karistuse kandmine lõpeb 2023. aasta juunis.