Kelm pettis eakalt naiselt suure summa raha välja

Lõuna ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa sõnas, et kui naine oli avastanud, et tema kontolt on lubatud summa asemel kadunud tunduvalt rohkem raha, pöördus ta panga ja politsei poole. Naise pangakontolt kanti raha välismaale, kuid kõik täpsemad üksikasjad on veel selgitamisel.