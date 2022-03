Rudo Puksi päevik Kiievi kandist ⟩ ⟩ " Venelastel on öösiti külm, aga kui kahuri kuumaks ajavad ja mitu tonni rauda kõrval hõõgub, on hea soe"

Siin on kaks ööd täiega antud. Täna öösel oli miinus üheksa kraadi ja kohe kui õhk jahenes algas pommitamine: venelastel on öösiti külm, aga kui kahuri kuumaks ajavad ja mitu tonni rauda kõrval hõõgub, on hea soe. Ise mõtlen, et kui järgmisel nädalal soojaks läheb – lubatakse päeval 20 soojakraadi –, siis äkki lõpevad öised pommitamised ja saavad päeval toimetada.