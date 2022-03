Juhtkiri ⟩ Niigi hästi

Pensionide iga-aastane indekseerimine muidugi just sel eesmärgil ongi paika pandud: et eakate ja ka töövõimetute sissetulek ei jääks vaeslapse rolli majanduskasvu ega inflatsiooni seisukohast vaadates. Et seda ei peaks igal aastal läbi vaidlema. Inflatsioonile jääb praegune tõus muidugi tublisti alla ning lisaks: pensione annab kõige otsesemalt võrrelda hooldekodutasudega ja needki ei kasva tänavu ainult 7,9 protsenti. Hinnakirjad on erinevad, aga üsna julgelt võib öelda, et see tõus on üle kümne protsendi. Pensionärid jäävad vaesemaks.