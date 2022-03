KRIMI ⟩ Põhja-Sakala endine vallavanem ja pearaamatupidaja said kohtus karistada

Endise vallavanema Hermann Kalmuse ja endise pearaamatupidaja Elle Tintsi kohtuistung olid määratud järjestikku. Kui kohus läks parajasti Elle Tintsi karistust arutama ja istungil tekkis paus, astus Tints kohtusaalist koridori ja nägi seal seismas Hermann Kalmust, kes oli tulnud samuti karistust kätte saama – küll mitte varguse, vaid joobes juhtimise eest. Just Kalmus oli Tintsi ülemus sel ajal, kui raha omastamine avastati, ja edastas tema kohta prokuratuurile info. Omavahel ei tundunud neil vimma olevat, sest nad vahetasid koridoris viisakusi ja rääkisid paar sõna juttu.

2020. aasta augustis kirjutas Sakala esimest korda sellest, kuidas Põhja-Sakala vallavalitsusse läinud uus finantsjuht hakkas valla rahaasju läbi töötama ja avastas, et kõik nendes ei klapi. Kui dokumente kontrollima hakati, avastati, et raha kadumise taga on toonane valla pearaamatupidaja Elle Tints. Ta tunnistas vallajuhtidele teo üles.