INTERVJUU ⟩ Andrus Tiitus: palun võtame nüüd rahulikumalt!

Ma ei tea. Pigem kaldun arvama, et ta on ikkagi kuskil seal Uuralites sügaval punkris maa all. Lavrovi avaldused Ukrainas toimuvast on küll olnud kõike muud kui tõsiselt võetavad. Aga mis Putini peas toimub, ei suuda küll ette kujutada. Kindel on see, et see rott on nurka aetud ja pätimaalima reeglite järgi ei saa ta oma nägu kaotamata lihtsalt Ukrainast ära minna. Sellest tulenevalt võib tema käitumine olla väga ettearvamatu ja julm.