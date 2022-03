Niigi aastatepikkusest koroonapandeemiast väsinud ja kurnatud inimestele on see olnud paras katsumus. Jah, see pole võrreldav sellega, mida elavad läbi Ukrainas elavad või sealt põgenenud inimesed, aga see ei tähenda, et oma kurnatust ja väsimust tuleks ignoreerida. See ei ole allaandmine, Ukraina hülgamine või ükskõiksus, kui uudised ajutiselt kinni panna ja Twitterisse mitte vaadata. Vastupidi, seda lausa peab tegema. Miks?