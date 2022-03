Haigla pakub sõjapõgenikele tasuta tervisekontrolli, vaktsineerimist ning erakorralist ravi

Teisipäeval käis kontrollis kaks põgenikku ja kolmapäeval veel kolm. Erakorralise meditsiini osakonda on pöördunud viis inimest.

Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et neljapäevaks on tervisekontrolli aeg kirjas kolmel inimesel. "Vaktsineerima ei ole sõjapõgenikke veel jõudnud," lisas ta.

Valdvee sõnul on sõjapõgenikel soovituslik läbida üldine kontroll, et saada ülevaade terviseseisundist, teha nakkusuuringud ja vajaduse korral vaktsineerida. Samuti saab siis planeerida edasise ravi ning väljastada vajalikud retseptid. "Tervisekontrolli teeb õde, kes valdab ukraina ja vene keelt, seega pole vaja peljata keelebarjääri," lausus ta.

Tervisekontroll ja vaktsineerimine on haiglas sõjapõgenikele tasuta. Samuti on neile tasuta vältimatu arstiabi. "Kuni ravikindlustuse saamiseni on Ukraina sõjapõgenikele tagatud ka vajaminev ravi, mille edasilükkamine või andmatajätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse," lisas Valdvee. Kuni sõjapõgenikul pole ravikindlustust, kirjutatakse ravimid välja soodustuseta. Nende väljaostmist toetab vajaduse korral linna- või vallavalitsus.