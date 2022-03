Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus 58 nakatunut

16. märtsi hommikul oli haiglates 597 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 244 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 viirushaiguse tõttu. Neist inimestest on 152 vaktsineerimata ja 92 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on 16 inimest, neist üheksa on juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 74 haigusjuhtu, neist 26 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase kümne päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 24,6 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. See näitaja on mõnevõrra suurenenud: eile hommikul oli haiglaravile lisandunute keskmine täpselt 24.

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest kaks olid vaktsineerimata: 84-aastane mees, 87-aastane naine, 88-aastane mees ja 100-aastane naine.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,3 protsenti.

Eelmise nädala andmete põhjal on COVID-19 haigestumine vähenemas. Terviseameti prognoosi kohaselt võib sel nädalal oodata keskmiselt 1400 nakatunut päevas.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal peaaegu 15 000 haigusjuhtu ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv ligi kolmandiku võrra kahanenud. Nakatumiskordaja on 0,75 ning statistiliselt iga nakatunu enam haigust edasi ei anna. "Haigestumise ja nakatamiskordaja vähenemine lubab prognoosida, et haigestumise langus jätkub ning sel nädalal näeme kokku ligi 10 000 nakatunut," prognoosis Sepp.

Tema sõnul on haigestumus viimase 14 päeva jooksul võtnud vähenemissuuna kõikides maakondades, suurimat kahanemist täheldati Lääne-Virumaal. Eelmise nädala andmete põhjal vähenes haigestumine kõikides vanusrühmades ning seda on näha ka vanemaealiste hulgas. See lubab arvata, et järgmistel nädalatel väheneb ka haiglasse sattunud inimeste hulk.

Eilsest kaotas valitsus nõndanimetatud koroonapassi ehk COVID-19 vaktsineerimise tõendi kontrollimise kohustuse ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaegu enam ei piirata. Avalikes ruumides jääb maskikandmise kohustus esialgu siiski kehtima ja terviseamet soovitab inimestel ettevaatlikuks jääda.