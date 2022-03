Rudo Puks, kes viljandimaalastele on tuttav Tuhalaane Kopra talu peremehena, on seitse aastat elanud Ukrainas ja otsustanud, et jääb sinna sõjast hoolimata, sest kohalikud vajavad abi. Järgnev jutt on kirja pandud teisipäevaõhtuse telefonikõne põhjal.