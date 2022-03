Juhtkiri ⟩ Tõrksa taltsutus

See, et viirusega seoses millestki õieti aru ei saa, on olnud algusest peale igihaljas teema ja selle kallal on ka Sakala juhtkirjas hambaid teritanud. Ega olukord suurt paremaks ole läinud ja kes teab, kas lähebki. Pealtnäha suvalisel hetkel kehtestatakse piiranguid ning suvalisel hetkel ja valikuliselt neid ka tühistatakse. Seda saadab enamasti üpris segaste sõnumite laine. Näiteks kui veebruari alguses ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets, et koroonapassi kaotamist ta õigeks ei pea, sest vaktsineerituid on ainult 62 protsenti, siis nüüd on see kaotatud ja kahe doosiga vaktsineerituid on 63,3 protsenti. Vaatad seda kõike, ühest küljest saad aru, et asi pole nii lihtne, ja teisest küljest tõstab tõrksus vägisi pead.