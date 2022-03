Repliik ⟩ On ja ei ole

Ükskõik mis teemast me ka ei räägiks, kohe on võtta­ paar-kolm erinevat ja tihti­peale vastukäivat seisu­kohta ning sa tunned, kuidas su viimased töökorras neuronid alla annavad. Näiteks puidutöösturid nõuavad ühel häälel, et raiemahtu tuleb suurendada. Kohe. Ja pesitsus­rahu tuleb ka ära unustada. Me peame kohe, nüüd ja praegu tormama metsa ning raiuma, nii et ninast veri väljas, sest ... sanktsioonid ja Venemaa ja laod on juba tühjad ja ... Samas ütleb maksu- ja tolliamet, et puidule piiranguid pole ning viimasel paaril nädalal on seda sisse toodud rohkemgi kui tavaliselt.