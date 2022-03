Viljandi linnavalitsuses alustab tööd kriisikoordinaator

Linnapea Madis Timpsoni märkis pressiteate vahendusel, et kriisikoordinaatori töölevõtmise eesmärk on lihtsustada inimeste suhtlust ja asjaajamist linnavalitsuses seoses Ukraina sõjaga. "Meie soov on, et oleks üks inimene, kelle poole saab pöörduda ööpäev läbi kõigis Ukraina sõjapõgenike Viljandisse saabumise küsimustes. Sellega tahame vältida segadust, millise ametniku poole millise konkreetse küsimuse korral pöörduda. Selguse ja lihtsuse huvides võtame tööle inimese, kellelt saab infot põgenike nõustamise, majutuse, tervishoiu, hariduse, humanitaarabi ja kõigi teiste tekkinud küsimuste korral."