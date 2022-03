FILMIARVUSTUS ⟩ Ilusad inimised ja kole lugu

Kui kõlab Oskar Lutsu nimi, tulevad enamusele silme ette Tootsi ja Kiire jagelemised või Arno ja Teele põhjamaiselt uimane armastuslugu. Paunvere rahva sordiinitooniste seiklustega on detailselt kursis pea iga eestlane. Arvo Kruusement on kinkinud fiktiivsetele tegelastele konkreetsed näod ning kaklus sakste poistega, kapsarauaga vasakule tõmmanud rotid ja magusast peedist saadud kleepuv pohmell on meie rahvusliku identiteedi pärisosad.