Repliik ⟩ Inimesed ja inimesed

Vähemalt oli helimaagial selline võim siis. Iseenesest polnudki see ammu – pisut üle 30 kevade, suve, sügise ja talve tagasi. Aga juba ongi keeruline uskuda, et seltskond šikis vormis sümfoonikuid koledused olematuks teeks. Kõige jaburam on, et inimesed on ju ikka samasugused. Nad elavad, hingavad ja armastavad. Tõenäoliselt isegi usuvad headusesse, usuvad muusika võimu. Nad keelduvad nägemast, et üks haige tõbras on muusikat kui supikana kitkunud.