Mõni krooniline teisitimõtleja ja vastanduja võib muidugi öelda: «Aga just nõndamoodi see ju kõik ongi ja ...» ­Enamik inimesi jõudis eelmisi ridu lugedes ilmselt siiski mõõdukalt kurjaks ja tõrksaks muutuda. Ehk isegi õõva tunda, sest emakeel, see kõige tähtsam keel, milles mõeldakse kõige salajasemaid ja ausamaid mõtteid­, moodustab väga suure osa meist ja meie elust, kuigi me ehk iga päev sellele ei mõtle.