Virmalisi näeb Eestis üsna harva ning nende tekkimist on ka üsna keeruline ette ennustada. Virmaliste "küttimisel" on siiski võimalik mitmesuguseid graafikuid ja näitajaid hoolikalt silmas pidada ning üks abimees on selle juures virmalised.ee veebiportaal, lisaks on võimalik liituda mitme ühismeediagrupiga. Facebooki virmaliseküttide grupis Eestimaa Virmalised on enam kui 16 000 liiget.