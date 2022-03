KEVAD KÄES ⟩ Karksi laat meelitas ligi nii ostjaid kui inflatsiooni trotsivaid müüjaid

Marju Maripuu, kes oli Irja Suvisilla kodumaistest ravimtaimedest valmistatud käsitöösalvide, -seepide ja -küünaldega kohale sõitnud Põlvamaalt, ütles, et Karksi laadal käimine on kenaks traditsiooniks kujunenud. "Praegu on veel rahvast vähe, aga eks neid inimesi hakka juba liikuma ja tavaliselt läheb müük meil siin ikka hästi. Eriti nii väikese koha kohta."