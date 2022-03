Sõjapõgenikke muudkui tuleb ja muidugi on iga saabunu üle siiralt hea meel: inimene on elusa ja tervena pääsenud! Hinge kriipivad uudised ja sõna otseses mõttes iiveldama ajavad videod, mis ühismeedias ringlevad, tekitavad küllap väga paljudes suurt kahjutunnet, et Ukrainast veel rohkem inimesi põgenema pole saanud.