Tarneahelate katkemine ei mõjuta meid muidugi ainult sel moel, et hinnad tõusevad. Puudu on näiteks bituumenist, mis ähvardab kõiki teetöid mitte ainult Viljandimaal ega Eestis, vaid mujalgi. Siinkohal võib muidugi olukorda vaadata läbi musta huumori prisma: õnneks on kütuse hind ka tõusnud ja tõuseb veel, nii et polegi mõtet autot garaažist välja ajada. Ähvardab ka teravilja ja paljude muude asjade puudus ning harjumuspäraste tarneahelate ümberkujunemine võib osutuda pikaks ja kalliks protsessiks, mis hinnarallist ja inflatsioonist niigi räsitud tarbijale rõõmustavaid uudiseid ei too.