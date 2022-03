Marko Suurmägi: sündimata laste sündimata lapsed ehk Kuhu kadusid inimesed

See, et Eesti majanduse üliolulised tõukajad on olnud ajutise loaga Eestisse saabunud ukrainlased, pole mingi üllatus. Küll aga on üllatus, kui palju on neid ukrainlasi vaja, et meie majandus püsiks ja ettevõtlus toimiks. Juba leidub ettevõtteid, kes on end sajaprotsendiliselt Ukraina tööjõule keskendanud. Ja nood ukrainlased ei võta kelleltki tööd ära, sest kui neid ei oleks, tuleks hea hulk Eesti ettevõtteid tööjõupuuduse tõttu sulgeda.