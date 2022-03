Kuidas reageeriks hullunud diktaator ja massimõrvar Putin, kui NATO liikmesriigid otsustaksid Ukrainaga ühisrinde moodustada ja oma sõjalise jõu käiku panna? Variante on minu meelest kaks. On võimalik, et Putin kardab Ameerika Ühendriikidega sõjalisse konflikti astuda ja tõmbub tagasi. Aga on ka väga võimalik, et võimujanu on ta peast nii segi ajanud, et tal on tagajärgedest ükskõik. Baltikum oleks esimene rindejoon NATO alliansi ja Venemaa vahel, nii et nende vahel sõja puhkedes on üsna tõenäoline, et lahingud tulevad siin.