Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus 47 nakatunut

Ööpäeva jooksul avati Eesti haiglates 77 uut haigusjuhtu, millest 28 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 30 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 67-aastane mees, 78-aastane mees, 80-aastane mees, 83-aastane mees, 87-aastane mees, 89-aastane naine ja 92-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 2327 koroonaviirusega nakatunud inimest.

10. märtsi hommikuse seisuga on Eesti haiglates 610 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 245 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 viirushaiguse tõttu, nendest omakorda 158 ehk 64,5 protsenti on vaktsineerimata ja 87 ehk 35,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.