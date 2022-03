Käsipalli meistriliigas jätkus Viljandi võiduseeria

Nagu vahendab Eesti käsipalliliit, polnud need kaks võistkonda tänavu meistriliigas kohtunud, aga kahel korral oldi vastamisi Balti liigas, kus viljandlased said 26:21 ja 31:25 võidu. Nüüd Arukülas tegi Viljandi välkalguse ning kuue minutiga haarati 6:1 edu.