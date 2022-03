Viljandi vald tuli 53 omavalitsuse seas seitsmendaks

«Keerulisest sõjaolukorrast hoolimata said 14. Eestimaa talimängud ikkagi teoks. Meil oli küll hea meel seal kolm päeva veeta, nii et sealsed inimesed näevad: me ei ole neid üksi jätnud,» nentis Viljandimaa spordiliidu juht Margit Kurvits ning lisas: «Viljandimaa spordirahvale oli see igati hea nädalavahetus liikumise ja spordi mõttes.»