Sakala keskuses on oodatud doonorid

Verekeskuse andmetel võivad koroonaviiruse läbi põdenud inimesed taas verd loovutada, kui sümptomite kadumisest on möödas kaks nädalat või on antud negatiivne RNA-proov. Samuti tuleb kaks nädalat oodata, kui doonor on vahepeal koroonahaigega kokku puutunud.