Viljandimaale lisandus 76 koroonahaiget

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta, on Viljandimaa 11. kohal. Esimene on Põlvamaa, kus see näit on 4857. Viljandimaad tähistab 3247. Kõige väiksem on see nakatumisnäit Pärnumaal, 3052.