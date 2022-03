Lõunapiirilgi tuleb arvestada kontrolliga

«Seda juhuks, kui üle lõunapiiri peaks Eestisse saabuma sõjapõgenikud, kes vajavad tuge ja informatsiooni selle kohta, kus neid Eestis oodatakse ja kuidas Eesti riik neid aidata saab. Samuti saame piirialal tuvastada need inimesed, kellel ei ole õigus Eestisse siseneda,» kõneles ta.

Põhjalikumalt kontrollitakse politsei kinnitusel kolmandatest riikidest tulijaid. Eesti ja teised Euroopa Liidu kodanikud saavad piiri ületada kiiremini, tuleb vaid arvestada, et piiril võib neid peatada vormis ametnik ning tehakse kiire dokumendikontroll.

Sass nentis, et tavalisest pikemad järjekorrad on Eesti ja Vene piiril, kus samuti on kontrolli tõhustatud. Piir on aga lahti ehk kel on seaduslik alus Eestisse sisenemiseks, sellele seda ka võimaldatakse.

«Ainuke erisus võrreldes varasemaga kehtib ukrainlastele seoses sõjaga. Ukraina kodanikud saavad Eestisse tulla viisata, ka need, kel puudub biomeetriline pass,» nentis Sass. «Varasemalt said viisata Eestisse tulla vaid biomeetrilise passiga Ukraina kodanikud. Samuti saavad viisata koos Ukraina kodanikuga Eestisse tulla tema sugulased, kes on mõne muu riigi kodanikud.»