Kui seni on Viljandi linnavalitsus tähtaegade üleminekud andeks andnud või neile läbi sõrmede vaadanud, siis nüüd otsustati raekojas kannad kõvemini maha suruda. Viljandi uue lasteaia ehitusprojekt, mis pidanuks jõudma linnajuhtideni juba kaks nädalat tagasi, sai küll esmalt mitteametliku ajapikenduse, kuid et see ka armuaja lõpuks valmis polnud, küsib Viljandi projekteerijalt nüüd leppetrahvi 6930 eurot, mis on 11 protsenti projekti hinnast. Põhjust selleks on, sest nagu paljude avalike hangetega, tiksuvad ka antud juhul kindlad tähtajad, mille jooksul töö toetusraha saamiseks valmis peab olema. Kui protsess juba alguses venima hakkab, pole ka lõpust head nahka loota.