Linnajuhid määrasid lasteaia projekteerijale kopsaka trahvi

Ametlikult lisaaega ei antud, aga linnajuhid lubasid, et kui projekt on 6. märtsiks ehitusregistrisse laetud ehk otsast lõpuni valmis, siis leppetrahvi nõudma ei hakata. Etteantud tähtajaks projekti polnud ning see polnud lõpuni valmis ka naistepäeval. Puudu on elektritööde joonised.