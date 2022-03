Solidaarne naistepäev ⟩ Vabatahtlikud koguvad heategijate abiga hügieenitarbeid. Tänavu oodatakse ka beebitarbeid

Neljandat korda "Solidaarset naistepäeva" korraldav vabatahtlik Kristel Rannaääre on üleskutse jaoks loonud Facebooki lehe, kus kirjutab, et ostetud ja kogutud hügieenitarbed toimetatakse asjakohastele organisatsioonidele aprillikuu jooksul. Samuti avalikustatakse tasutud arvete info pärast tellimuste tegemist sündmuse lehel kommentaarides.

Romann rääkis, et tema koordineerib annetuste kogumist Viljandimaal teist aastat. Mullu läks aktsioon tema sõnul edukalt. "Siis toodi abipakke rohkem. Sel aastal on rahalist toetust enam, aga pakke tuuakse ikka ka," sõnas ta.

Kogumiskampaania lehel on välja toodud info, et statistikaameti andmetel elas 2020. aastal absoluutses vaesuses 2,2 protsenti ja suhtelises vaesuses 20,6 protsenti Eesti elanikkonnast. Paljudel on raskusi nii toidu kui ka igapäevaste hügieenitarvete hankimisega. See on pidev kulu, millest loobuda ei saa, kuid paljudel inimestel pole raha nende ostmiseks, mistõttu võivad nad igal kuul jääda eemale koolist, töölt ja huviringidest.