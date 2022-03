Rudo Puksi päevik Kiievi kandist ⟩ ⟩ "Sedapuhku purustas rakett lasteaia-kooli”

ESMASPÄEVA ÕHTU. Olukord siin läheb järjest hullemaks – rinne liigub vaikselt Makarivist Fastivi peale, aga me asume täpselt nende kahe linna vahel. Fastiv on veel ukrainlaste käes ja seal pidavat poed avatud olema, seal olevat laupäeval veel veidi kaupa olnud müügil, aga pühapäevaks osteti kõik tühjaks. Teisipäeval on seega mõttes esialgu plaanitud Fastivi asemel veidi kaugemale Žitomõri sõita. Seal ei ole veel lahinguid olnud, ehk saab üht-teist osta. Et saime külasse jälle mitusada liitrit kütust, siis on võimalik generaatoreid käivitada ja vajalikke sõite teha.

Õnneks on ka vool tagasi, kõik said oma külmkapid korralikult külma panna ja generaatorile ei pea kütust kulutama. Vool on suhteliselt nõrk, alla 200 voldi, aga seda on isegi hästi. Esimest korda, kui vool naasis, oli 180 voldi ringis, Inimesed panid kõik asjad korraga järgi ja see võttis pinge maha. Elekter läheb ja tuleb. Makarivi alajaamale anti ju pommirünnakus täisobadus, okupantidel on plaan kõik pimedaks ja tummaks teha, et rahvas infota ja pimedusse jätta.