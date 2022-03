Kriisikomisjoni esimees: kui agressor teeb rahvusvaheliselt keelatud rünnaku, on selleks raske valmis olla

Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimees Margo Klaos sõnas Sakalale, et praeguste plaanide kohaselt võiks Eestisse jõuda 10 000 põgenikku, kuid see arv võib aja jooksul suureneda. Samuti vaatavad asutused Ukraina sündmustest tingitult üle seda, milline on Eesti valmisolek sõjaliseks rünnakuks.